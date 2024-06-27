إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الجزائر وأمريكا قريبا

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيت مور أوبين. على التعاون الوثيق بين الجزائر وبلادها في مختلف المجالات.

وفي تصريح لها عقب إستقبالها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. قالت السفيرة الأمريكية: “أود أن أعبر عن شكري العميق لرئيس الجمهورية على هذا الإستقبال. لمناقشة العلاقات الثنائية القوية والمتنامية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجزائر وبلادها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والثقافية. مجددة رغبة بلادها في التمكن قريبا من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين بشكل يسمح بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة.

وأشارت السفيرة، إلى أنه تم التطرق أيضا إلى التعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بهدف إيجاد حلول للقضايا ذات الإهتمام المشترك. وهو ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الأمريكي جو بايدن مؤخرا. بمناسبة إنعقاد قمة مجموعة السبع بإيطاليا. كما أبرزت أهمية العمل المشترك بين البلدين للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتأمين دولة آمنة ومزدهرة للشعب الفلسطيني.

و هنأت السفيرة الأمريكية رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بعيد الإستقلال. معربة عن تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.