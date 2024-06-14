إطلاق رقم أخضر لخدمة الحجاج والمعتمرين وهذا تاريخ أول رحلة عودة

اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق رقم أخضر خاص لخدمة الحجاج الميامين والمعتمرين الكرام. تزامناً مع إقتراب عودتهم إلى أرض الوطن في أول رحلة يوم الخميس 20 جوان 2024. واستعداداً لمتابعة عملية نقلهم بكل سلاسة ويسر.

الرقم الأخضر المخصص هو: +966 800 85 005 85.

هذا الرقم الأخضر، الذي تم اختباره واعتماده من قبل مصالح الخطوط الجوية الجزائرية في المملكة العربية السعودية. سيكون متاحاً على مدار السنة. ويهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للحجاج والمعتمرين من البقاع المقدسة.

ويتيح الرقم الأخضر للحجاج والمعتمرين الاتصال بمركز الاتصال لمساعدتهم في كافة جوانب تنقلهم. والرد على استفساراتهم، وتوضيح أي تأخيرات أو اضطرابات قد تطرأ على رحلاتهم.

كما سيمكن المركز من تقديم حلول للحجاج المتأخرين أو الذين فاتتهم رحلاتهم.

وسيكون مركز الاتصال في تنسيق دائم مع مصالح الجوية الخطوط الجوية الجزائرية في البقاع المقدسة. بالإضافة إلى ذوي الحجاج والمعتمرين، لضمان تسوية أي طارئ يخص عملية نقل أو تنقل حجاجنا ومعتمرينا الكرام.

وتؤكد الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. كما تسعى دائماً لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج والعمرة.