إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة قريبا

كلفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، المصالح المركزية للوزارة، بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزيرة، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها.

وكلفت الوزيرة المصالح المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالعمل على إنشاء وإطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن العنف ضد المرأة.

والتحضير لإنجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة، وإنجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها.

وكذا إشراك مختلف القطاعات الوزارية في التوعية حول التأثيرات السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع بشكل عام.

بالإضافة إلى مباشرة التحضير لإطلاق دورات تدريبية لفائدة المتدخلين في مجال حماية المرأة. وتعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدّعم النفسي والتوجيه والمرافقة.

والعمل على تحسين برامج التكفل بالمؤسسات المتخصصة بالنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف أو من هن في وضع صعب.