إطلاق رقم أخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق الرقم الأخضر (10.26) وهو وسيلة مباشرة وسريعة توضع تحت تصرف النساء للإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرضن لها.

وحسب بيان للوزارة، سيسمح الاتصال بالرقم، بتوجيه المتصلة إلى فريق متخصص في الاستماع. يقوم بتقديم الدعم النفسي والتوجيه والمشورة القانونية والاجتماعية.

كما يوفر الخط الأخضر أيضا معلومات حول الخدمات الصحية للنساء المتضررات.

وفي حال تسجيل حالات مستعصية تستدعي التدخل الفوري، يتم توجيه الضحية نحو المصالح المختصة كالمصالح الأمنية أو مراكز الحماية.