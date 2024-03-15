إطلاق سجل لمتلازمات الشريان التاجي الحادة بالجزائر العاصمة

أطلق المعهد الوطني للصحة العمومية، سجلا جهويا لمتلازمات الشريان التاجي الحادة “أمراض القلب و الشرايين” خاص بالجزائر العاصمة. و الذي يهدف إلى تحديد سريع للمرضى الذين تتطلب حالتهم تكفلا طبيا عاجلا.

وقال المدير العام للمعهد عبد الرزاق بوعمرة، على هامش يوم إعلامي خصص لإطلاق هذه المبادرة. أن السجل عبارة عن أداة لتسجيل الحالات الجديدة التي تعاني من هذا المرض. بغية تحسين التكفل الذي يتطلب سرعة عمل أكبر من أجل فتح الأوعية الدموية. كونها الطريقة الوحيدة لتجنب السكتة القلبية.

من جانبه أكد الأستاذ محمد شطيبي رئيس مصلحة أمراض القلب بالمركز الإستشفائي الجامعي ببني مسوس. أن متلازمات الشريان التاجي الحادة (ST+). هي مرض حاد يؤدي إلى انسداد فجائي و سريع لشريان القلب. مضيفا أنه في هذه الحالة يجب فتح الشريان في غضون ست ساعات و إلا سيموت المريض.

وكشفت الأستاذة صوريا بلعمري مسؤولة مصلحة الأسباب الطبية للوفاة بالمعهد الوطني للصحة العمومية. أن أمراض القلب و الشرايين تمثل ما بين 18 بالمائة و 20 بالمائة من الأسباب الطبية للوفيات. مما يؤكد على أهمية هذا السجل و ذلك لتحديد تلك الأمراض و التحرك سريعا من أجل التكفل بالمرضى.

من جانبه ، أوضح رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض القلب الأستاذ إبراهيم كيشو. أن هذا السجل سيكشف عن المؤشرات الجديدة لآثار هذا المرض “متلازمات الشريان التاجي الحادة”. كما سيسمح بضمان تكفل فضل بالمرضى على مستوى العاصمة”.

و ذكر في هذا الخصوص، بأن الجمعية الجزائرية لأمراض القلب قد سبق لها ان أطلقت سجلا وطنيا مخصصا لهذا المرض. يعتمد على شبكة من القطاعات الصحية و مختلف المستشفيات على المستوى الوطني من اجل ضمان تحويل المرضي الى تلك الهياكل في اسرع وقت”.