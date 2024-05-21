إطلاق سراح أنصار إتحاد الحراش القصر

أعلنت إدارة نادي إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق جميع أنصار الفريق القصر البالغ عددهم 6، اللذين تم إحتجازهم على خلفية أعمال شغب بعد نهاية مباراة الفريق أمام شباب باتنة.

التي لُعبت يوم السبت 4 ماي المنصرم، في إطار الجولة 25 من فعاليات بطولة الثاني هواة وسط شرق.

وحسب بيان إدارة نادي إتحاد الحراش، عبر منصة “فيسبوك”، فقد تم إخلاء سبيل أنصار الفريق القصر بعد جلسة المحاكمة التي خضعوا لها اليوم الثلاثاء، بمحكمة الحراش.

وأوضح البيان، أن المعنيين بالأمر رافعت عنهم المحامية مرشيدي، بتكليف من طرف إدارة الفريق. كما تعهدت إدارة إتحاد الحراش في بيانها. بمراسلة وزارة التربية من أجل إيجاد حل لمشكل تغيب الأنصار عن اختبارات الفصل الثالث بسبب تواجدهم رهن الاحتجاز.

وأكدت إدارة النادي اللحراشي، وقوفها الدائم مع أنصارها الذين يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والروح الرياضية إلى غاية إطلاق سراح كل المعتقلين.

وفي ختام البيان، كشفت الإدارة عن تكليف المحامية مرشدي فهيمة بمتابعة قضية المعتقلين الآخرين. والمرافعة عنهم خلال جلسة الاستئناف، من أجل إعادتهم إلى أهلهم قريبا.