إطلاق سراح أنصار مولودية الجزائر المتهمين بإقتحام مقر سوناطراك

أصدرت محكمة بئر مرادرايس، أحكاما متفاوتة في حق 35 مناصرا بفريق مولودية الجزائر، تراوحت بين البراءة و عامين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق اثنين من المتهمين.

أصدرت محكمة الجُنح بئرمرادرايس، أحكاما في حق 35 مناصرا بفريق مولودية الجزائر الذين قاموا بأعمال شغب بمقر سوناطراك بتاريخ 1 فيفري الماضي.

حيث أصدرت المحكمة، حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق اثنين من المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقهما .

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عام حبسا غير نافذ في حق اثنين من المتهمين مع غرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دج وعادة تكييف الوقائع من جنحة التجمهر المسلح الى الغير مسلح مع براءتهما من جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامهة.

كما اصدرت المحكمة في حق 10 متهمين، حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة مع إعادة تكييف الوقائع من جنحة التجمهر المسلح الى التجمهر الغير مسلح مع براءتهم من جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تادية مهامه، مع إصدار حكما يقضي بالبراءة في حق باقي المتهمين و قبول تأسيس سوناطراك كطرف مدني في القضية مع الزامهم بدفع تعويض لها يقدر بـ 100 الف دج.

للتذكير، فقد طالب مناصرو فريق مولودية الجزائر العاصمة ” الشناوة “، برحيل الشركة النفطية عن تسيير النادي، محملين إياها مسؤولية النتائج السلبية التي يتخبط فيها الفريق منذ سنوات.