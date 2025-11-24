إطلاق سراح أنصار مولودية الجزائر المحتجزين في رواندا

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر أن أنصار الفريق الذين بقوا عالقين في رواندا عقب مباراة الهلال السوداني تم إخلاء سبيلهم والاطمئنان على وضعهم.

وأكدت الإدارة أن الإجراءات اللازمة تمت بفضل تدخل السفارة الجزائرية في رواندا ومتابعتها المستمرة للقضية منذ اليوم الأول.

وقدمت إدارة المولودية شكرها لسفارة الجزائر في رواندا وللسفير محمد ملاح على جهوده الكبيرة وتواصله الدائم وسعيه لحل المشكلة، إضافة إلى تنقله إلى أماكن تواجد الأنصار قصد تقديم المساعدة وضمان عودتهم إلى أرض الوطن في أفضل الظروف.

كما عبّرت إدارة النادي عن امتنانها لوزارة الرياضة ووزارة الخارجية على تعاونهما في تسوية الوضع بسرعة، مما سمح بعودة أربعة مناصرين إلى عائلاتهم في أقرب وقت.

وأوضحت إدارة المولودية أنها تابعت ملف الأنصار العالقين بشكل مستمر وكانت على اتصال دائم مع السفير الذي قام بدوره بزيارة مختلف النقاط التي تواجد فيها الأنصار، من أجل توفير الدعم والمساندة إلى حين عودتهم.