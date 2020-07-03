إطلاق سراح “السلطان” صهر الرّاحل صدام حسين

أفادت وزارة العدل العراقية، أمس الخميس، أنه قد تم الإفراج عن صهر الرّاحل صدام حسين، المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان.

وأكدت الوزارة حسب وكالة “شفق نيوز” العراقية بأن “السلطان” هو زوج “حلا” ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الصغرى.

وقد تم الإفراج عن “السلطان” بعد انتهاء فترة محكوميته المقدرة بـ 15 عاما، وهو ثالث رمز من رموز النظام السابق يطلق سراحهم من السجن خلال أسبوع.

ويتعلق الأمر بكل من “السلطان” الذي كان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر، ووليد حامد توفيق الناصري التكريتي، محافظ البصرة، إضافة إلى برزان عبد الغفور سليمان المجيد، أحد قادة الحرس الخاص للرئيس.