إطلاق سراح الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أُطلق اليوم السبت سراح داميان تاريل، وهو الشاب الذي قام بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 8 جوان بدروم.

وأمضى داميان تاريل ثلاثة أشهر في مركز الإصلاح بفالنسيا. وحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية فقد تم الإفراج عنه سرا صباح يوم السبت في مركز سجن فالنسيا. حيث غادر داميان تاريل المؤسسة العقابية في سيارة قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل، قبل ساعتين من الوقت المحدد.

وأرادت السلطات الفرنسية تجنب الخروج المعلن عنه. لأن أقارب ومعجبي الشاب البالغ من العمر 28 عامًا كانوا يخططون للحضور والترحيب به.