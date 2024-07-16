إطلاق سراح رئيس الاتحاد الكولومبي

أطلق سراح رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسورون، اليوم الثلاثاء، بـ “كفالة”، بعدما أوقفته الشرطة الأميركية أمس الاثنين.

وتم توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي، بسبب حادث وقع الأحد على ملعب “هارد روك” مسرح المباراة النهائية لكوبا أميركا التي انهزم فيها منتخب بلاده أمام الأرجنتين.

وأوضحت شرطة ميامي في تقرير لها بأن خيسورون أوقف بتهمة “الاعتداء على ضابط وموظف” مساء الأحد في ملعب هارد روك.

وسادت حالة من الفوضى عندما اقتحم الأنصار بوابات الملعب. مما أدى إلى سقوط البعض على الأرض ومحاولة البعض الآخر التسلل عبر قنوات تكييف الهواء الضخمة، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة النهائية لمدة 82 دقيقة.

وأشار خيسورون بعد الإفراج عنه بكفالة قيمتها ألفا دولار وفقاً للتقارير. إلى حصوله على بطاقة تصريح لدخول كافة أرجاء الملعب لكن حارس أمن تجاهلها.

وأضاف لصحيفة “إل هيرالدو”: “أصررت على حارس الأمن أنني يجب أن أدخل ودفعني وحدث شجار سخيف وغير ضروري”.