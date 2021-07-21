إطلاق سراح مئة قروي خطفهم مسلحون في نيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، أمس الثلاثاء، أنه تم إطلاق سراح 100 مدني خطفهم مسلحون في شمال غرب البلاد مطلع جويلية الماضي.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ولاية زامفارا أنه “في 8 جويلية 2021، اقتحم قطاع طرق قرية ماناوا واختطفوا 100 قروي بينهم نساء، معظمهن أمهات، ورجال وأطفال”.

ولم توضح الشرطة في بيانها كيف تم الإفراج عن المخطوفين الذين احتجزهم خاطفوهم 42 يوما، مشددة على أنهم جميعا “أطلق سراحهم دون دفع أي فدية”.

ونشر الجيش النيجيري مؤخرا تعزيزات عسكرية جديدة في المنطقة، بما في ذلك طائرات مقاتلة، لوضع حد لعنف “قطاع الطرق” الذين يستهدفون منذ مطلع العام الجاري بصورة متزايدة مدارس وكليات لتنفيذ عمليات خطف جماعي للتلامذة والطلاب لإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية.

وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، وهو جنرال سابق انتخب رئيسا للمرة الأولى في عام 2015، وعد بوضع حد لعمليات الخطف وأنشطة العصابات الإجرامية في بلاده.