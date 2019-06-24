إطلاق سراح مناصرين جزائريين اشعلا الشماريخ في مصر

أطلقت السلطات المصرية، سراح مناصرينن جزائريين، تم توقيفهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، عقب اشعال الشماريخ خلال مواجهة الجزائر أمام منتخب كينيا.

وأكدت السفارة الجزائرية بمصر، إطلاق المناصرين الجزائريين، اللذين تم إعتقالهما.

وتم توقيف المناصرين الجزائريين، بسبب إستعمالهما “الشماريخ”، في مدرجات ملعب “الدفاع الجوي”، وهو ما يعد مخالفا للقوانين، خلال هذه البطولة الإفريقية.

يذكر أن “الكاف” فرض عقوبة مالية، على “الفاف”، بسب تصرف أنصارالخضر، كما حذرتها من عقوبات قاسية، في حال تكرار مثل هذه التصرفات.