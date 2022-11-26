إطلاق سراح منة شلبي بكفالة ونقابة الممثلين تُصدر بيانا

أمرت النيابة العامة المصرية، أمس الجمعة، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من نيويورك وبحوزتها موادا يشتبه في كونها مخدرات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا ظهر الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية.

وكان بحوزة الفنانة، عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها.

فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه في كونها مخدرات، فألقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة. ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه. وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها وجار استكمال التحقيقات.

الجمارك المصرية تصدر بيانا حول القضية

في خطوة غير معتادة من سلطات الجمارك المصرية، تم إصدار بيان مفصل عن محتويات ما تم ضبطه برفقة الفنانة منة شلبي أثناء تفتيشها في المطار.

والمثير في الأمر لم يصدر سابقا في أي واقعة ضبط مخدرات للتعاطي الشخصي، وتضمن وصفا دقيقا للمضبوطات، وكأنه محضر تحريات الشرطة.

وصدر بعد دقائق من إعلان النيابة العامة المصرية رسميا انتهاء التحقيقات مع منة شلبي وإخلاء سبيلها لحين ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وجاء في البيان: “ضبطت سلطات الجمارك راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات. وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك”.

وجاءت تفاصيل المضبوطات على النحو التالي: “6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراماً. و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراما. وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات”.

وكذا كيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 غرامات. وكيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 غرامات. وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 غرامات. وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 غراماً.

و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر. و2 علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC. و3 علب كرتونية مرقوم عليها stlllzy بداخلها 2 شيشة إلكترونية بداخلهما زيت الماريغوانا المخدر.

وكذا 3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلها زيت مخدر. وشيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية. وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريغوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات.

نقابة المهن التمثيلية المصرية تصدر بيان عن قضية منة شلبي

ومن جهتها، أعربت نقابة المهن التمثيلية عن أسفها لما تم تداوله من أخبار تتعلق بواقعة الفنانة منة شلبي، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة.

واعتبرت النقابة من خلال بيان رسمي لها، أن مثل هذه الامور تمثل خرقاً لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء.

وأضافت النقابة من خلال بيانها: “وصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوي على بياناتها الشخصية”.

وتابعت: “إن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض فى أعراضهم. وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات”.

وتابعت: “تهيب النقابة بالجميع التحلى بقوانين الإنسانية التى تسمو فوق أي قانون. وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات”.