إطلاق سراح 4 مناضلين في FFS بغرداية 

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية، في جلستها المنعقدة اليوم، بإطلاق سراح أربعة مناضلين في حزب جبهة القوى الإشتراكية.

وقد وجهت المحكمة، لهؤلاء المناضلين تهم بتكوين جمعية أشرار، بهدف قلب نظام الحكم.

وتحريض المواطنين، على حمل السلاح ضد سلطات الدولة، والمساس بوحدة التراب الوطني.

وخلال جلسة المحاكمة، طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع التي تتكون من 20 محاميا

البراءة لموكليهم.

وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء المناضلين ساهموا في التهدئة، والعودة إلى السكينة إلى هذه المنطقة.

وعقب الحكم، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد حاج جيلالي، عن إرتياحه لسير المحاكمة.

مؤكدا أن الحكم المرضي هو نتيجة الجهود التي بذلها مناضلو جبهة القوى الإشتراكية، من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير.