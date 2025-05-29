إطلاق سلسلة realme GT 7 لعام 2025

استضافت realme اليوم فعالية الإطلاق العالمية في باريس، حيث كشفت النقاب عن سلسلة realme GT 7 المرتقبة. إلى جانب الإطلاق الرسمي لإصدار realme GT 7 Dream. والذي تم تطويره من خلال تعاون رائد مع فريق Aston Martin Formula One. ويؤكد هذا الإطلاق التزام realme. بالابتكار والتميّز، من خلال تقديم أداء متطور وتصميم لا مثيل له للمستخدمين حول العالم.

realme GT 7: القاتل الحقيقي لهواتف الفئة العليا لعام 2025

في قلب هذا العرض، يأتي هاتف realme GT 7، الملقب بـ “قاتل الفئة العليا لعام 2025”. يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير وتقنية الشحن السريع Ultra Charge بقدرة 120 واط. مما يوفّر استخدامًا طوال اليوم مع شحن يصل إلى 50% خلال 14 دقيقة فقط وشحن كامل في 40 دقيقة. بينما تعمل تقنية Smart Bypass على تقليل الحرارة وإطالة عمر البطارية. ويعد هذا المزيج الأفضل في الصناعة. حيث حصل على أول شهادة بطارية من فئة 5 نجوم من TÜV Rheinland.

يعمل هذا الهاتف الرائد بشريحة MediaTek Dimensity 9400e الجديدة.والمبنية بتقنية TSMC المتقدمة بدقة 4 نانومتر. ليحتل مكانة بين أقوى هواتف أندرويد في الأداء.

من ناحية التصميم، يأتي هاتف GT 7 بلوحة خلفية مصنوعة من الجرافين بتقنية IceSense. وهي الأولى من نوعها في العالم، وتوفر موصلية حرارية فائقة مع إحساس مريح يشبه ملمس الجلد.

هذه أبرز المميزات

ومن أبرز ميزات GT 7 أيضًا أداة AI Planner، وهي أول مخطط جداول يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تحوّل الهاتف إلى مساعد شخصي ذكي. وبنقرتين فقط، يمكن للمستخدمين إنشاء جداولهم اليومية بسهولة وكفاءة. مما يغيّر مفهوم الإنتاجية والراحة.

علاوة على ذلك، تقدم كاميرا AI Travel Snap المدعومة بمستشعر Sony IMX 906 تجربة تصوير متقدمة مع ميزات مثل وضع التصوير تحت الماء بدقة 4K. وإزالة التوهج بالذكاء الاصطناعي، وتصوير البرق السريع. ويتميز الهاتف أيضًا بشاشة AMOLED Pro-Esports بقياس 6.78 ملم وسطوع أقصى يصل إلى 6000 شمعة. وبفضل مقاومته للغبار والماء بمعيار IP69. فإن GT 7 مصمم لتحمّل ظروف الاستخدام اليومية والبيئات القاسية.

تعاون ريادي: realme x فريق Aston Martin Formula One

تم تطوير إصدار realme GT 7 Dream بالتعاون مع فريق Aston Martin Formula One، ويُعد أول هاتف ذكي يحمل علامة مشتركة مع AMF1 في العالم. يتميز الهاتف بلون Aston Martin Racing Green الأيقوني. وتصميم ديناميكي بجناحين، وشعار أجنحة محفور بالفضة، ليجسد روح السرعة والفخامة. كما يتضمن الصندوق الخاص بالإصدار مجموعة مقتنيات حصرية تشمل غطاء هاتف بأجنحة فضية ودبوس شريحة SIM على شكل سيارة F1، مما يزيد من جاذبيته.

realme GT 7T: أقوى هاتف رائد في فئته

يعتمد هاتف realme GT 7T على شريحة MediaTek Dimensity 8400-MAX، ليقدّم سرعة وكفاءة رائدة في فئته. وكما هو الحال مع GT 7. يأتي ببطارية 7000 مللي أمبير وتقنية الشحن 120 واط، ولوحة خلفية IceSense Graphene. وأداة AI Planner، ليضمن أداءً حراريًا متميزًا وتجربة عالية الكفاءة.

تعاون realme مع Google Gemini

يُعد Gemini من Google نموذجًا متعدد الوسائط تم تطويره من خلال جهود تعاونية واسعة، ليقوم بمعالجة ودمج النصوص، البرمجيات، الصوت، الصور. والفيديو بسلاسة. وتم دمجه في سلسلة realme GT 7 وAir 7 Pro، حيث يُستخدم في ميزات مثل المترجم الذكي، ممحاة الذكاء الاصطناعي 2.0، وأدوات AI 2.0. مما يتيح الترجمة الفورية، تعديل الصور المتقدم، وإنشاء المحتوى الذكي. ويجمع هذا التعاون بين الأجهزة المبتكرة من realme وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Google لتوفير تجربة مستخدم فائقة وذكية.

سماعات realme Buds Air 7 Pro: الصوت المعزز بالذكاء الاصطناعي

تُعيد realme Buds Air 7 Pro تعريف تجربة السماعات من خلال تقديم أول مساعد Gemini في فئتها، مع ميزات تشمل المترجم الحي بالذكاء الاصطناعي. الترجمة وجهًا لوجه، والاستفسارات الذكية، مما يوفر ترجمة لغوية فورية، تواصل متعدد اللغات بسهولة، والوصول السريع إلى المعلومات. لتكون بذلك أذكى سماعات في فئتها. وبفضل خاصية إلغاء الضوضاء حتى 53 ديسبل. ومحركات صوت مزدوجة DAC، حتى 48 ساعة من التشغيل المتواصل، وشهادة Hi-Res. تجمع Air 7 Pro بين الذكاء المتقدم وجودة الصوت العالية، لتضع معيارًا جديدًا لأجهزة الصوت الذكية.