إطلاق سيارات Sokon في الجزائر غدا الأحد

سيتم غدا الأحد، ومن ولاية باتنة، الإعلان الرسمي عن باقة موديلات سيارات علامة سوكون الصينية، والتي ستسوق في الجزائر.

وكشفت مصادر لموقع “النهار أونلاين”، سابقا، أن العلامة ستسوق السيارات النفعية فقط هذه السنة، بمجموع 7 موديلات. في انتظار إدماج باقة السيارات السياحية سنة 2024.

وكشفت مصاردنا أن حصة سوكون الجزائر لسنة 2023، ستكون 7200 سيارة.

هذا وستكون سنة 2024 سنة العلامات الصينية في الجزائر بإمتياز، بدخول مايناهز عن 10 علامات للسوق الجزائرية وهذا مايساهم في تنوع العروض وتنافس الأسعار.

وسيكون السوق متاحا للعديد من العلامات الصينية التي تحصلت على رخص استيراد السيارات على غرار علامات شيري وجيلي وDFSK وجاك وjmc وsokon وDONGFENG وفيكتوري وغيرها.

وستكون السوق الجزائرية خلال الأشهر القادمة على موعد من استيراد عشرات الآلاف من السيارات الصينية من مختلف العلامات الشعبية. لمواجهة الندرة وكسر الأسعار الجنونية وتمكين المواطنين من شراء سيارات جديدة بأسعار معقولة.