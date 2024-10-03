إطلاق سيارة فيات دوبلو الجديدة صنع الجزائر بهذه الأسعار

تم اطلاق سيارة فيات دوبلو الجديدة صنع الجزائر، المنتجة في طفراوي وفقا لمعايير الإنتاج لدى فيات. مزودة بمحرك هاشدي أي 1،6 لتر بقوة 90 حصان. موصولة بناقل يدوي للسرعة بخمس سرعات.

انها تستجيب، بالتمام، لما يحتاجه المهنيون الجزائريون باستحداث وظائف جديدة.

وتتميز بشكلها الجديد بمصابيح امامية اعيد رسمها مع المحافظة على جاذبيتها المعهودة المتميزة.

التنوع والحداثة:

بفضل ما تتميز به من تنوع وبفضل فضائها الرحب ومرونتها فهي تتكيف مع كافة استخدامات الزبائن المعاصرين. دون تنازل بين العصرنة والممارسة العملية.

ربط الاتصال وتعدّد الوسائط:

لقد تم تجهيز سيارة فيات دوبلو الجديدة بأحدث تكنولوجيات الربط لمواجهة التحديات المهنية اليومية.

ونجد من بين هذه التكنولوجيات شاشة لمسية من 10 بوصات متوافقة. مع ابل كار بلاي واندرويد للسيارات التي تحسّن بأعلى مستوى تجربة القيادة.

الأمان:

بخصوص الأمان، فان سيارة دوبلو الجديدة مجهزة بمنظومة لتصحيح القيادة والمساعدة عليها وكذا بمنظومة مضادة للانزلاق ESC

كما تتوفر على وسائد هوائية امامية وكذا جهاز لكشف التعب.

التصميم:

سيارة دوبلو الجديدة تبرز بأسلوب جديد في المقدمة بمصابيحها الامامية الجديدة. الي تمنحها هوية بصرية تفرض نفسها على من يلمحها وكذا شعارها الجديد في الخلف.

اما المقصورة الداخلية فقد اعيد تصميمها بمقود جديد يحمل أخر شعار لسيارة فيات مع لوحة قيادة معادة التصميم.

الفضاء الداخلي لسيارة دوبلو الجديدة قد تم تكييفه مع ادق المتطلبات. ممّا يوفّر وضعيات مختلفة للجلوس. وترتيب الأغراض وذلكم بفضل الصندوق العجيب الذي يتيح للمهنيين قابلية توسعة قصوى خلال القيادة والنقل.

الألوان:

سيارة فيات دوبلو الجديدة جزائرية الصنع متوفرة بلونين اثنين:

جيلانو أييض، لايت رمادي

هذه السيارة معروضة بسعر 2.890.000 دج ويمكن التسجيل على القائمة لاقتنائها عبر مجموع شبكة فيات الجزائر أو على الواب www.fiat.dz.