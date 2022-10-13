إطلاق سياسة صناعية “أورو-جزائرية” لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية

أكد عديد الفاعلين والخبراء على إطلاق سياسة صناعية أوروبية جزائرية في فرع الطاقة الشمسية. تتضمن إنتاج مؤسسات أوروبية لألواح الطاقة الشمسية بالجزائر.

من جهته أشار المسير الرئيسي للمديرية العامة للطاقة بالمفوضية الأوروبية ماركو بيرتي بلاتزي، خلال حلقة نقاش نظمت في إطار منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي حول الطاقة. إلى أن إمكانيات الجزائر في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية مهمة. ويجب التفكير في سياسة صناعية أوروبية جزائرية. مضيفا أن إمكانيات إنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر إستثنائية. وذلك بفضل نوعية ضوء الشمس والمساحة التي تتمتع بها البلاد من أجل توسيع منشآتها في مجال الطاقة الشمسية.

كما أضاف ممثل المفوضية الأوروبية، أن الجزائر تتوفر على مؤهلات تمكنها من أن تصبح فاعلا هاما في الطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي والعالمي. مضيفا أن الإتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في تطوير هذه الصناعة في الجزائر. سيما عبر التكنولوجيا والتمويل اللازمين.

من جانبه، أوضح رئيس المجمع الجزائري الطاقة الخضراء “غرين إينرجي” مهدي بن ديميراد، أن المؤسسات الجزائرية على استعداد لإبرام شراكات مع نظيرتها الأوروبية من أجل الإستجابة للإحتياجات المحلية وكذا للإحتياجات الخاصة بالإتحاد الاوروبي. سيما من حيث تجهيزات ألواح الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى أن هذه الشراكات يمكنها أن تخلق ديناميكية عبر إدراج المتعاملين الأوروبيين في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. مما يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع وتيرة تلبية الإحتياجات الوطنية والأوروبية.

من جانبه أكد مسؤول الطاقات المتجددة لدى الشركة الفرنسية “توتال-اينارجي” عبد الكريم دزيري، على أهمية إستثمار المتعاملين الإقتصاديين في الطاقة الشمسية بالجزائر بالنظر الى نسبة ضوء الشمس. وكذا بالنظر الى انخفاض نسب الرطوبة على مستوى المواقع الاساسية في جنوب البلاد.

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