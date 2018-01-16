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إطلاق شباك إلكتروني موحّد ببلدية براقي

أخبار الجزائر
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إطلاق شباك إلكتروني موحّد ببلدية براقي
بقلم إيمان ض

يتمّ غدا الأربعاء إطلاق شباك إلكتروني سيتم إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الموحد على مستوى بلدية براقي.

بالإضافة إلى تفقد العديد من مرافق حي بن طلحة الذي “عاش أحداث مأسوية خلال سنوات التسعينيات.
في هذا السياق،تمّ تسطيربرنامج ثري على مستوى بلدية براقي “غرب الجزائر العاصمة” يوم غد الأربعاء القادم احتفالا باليوم الوطني للبلدية.
وأكّد المفتّش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان صديني، أنّه تمّ اختيار هذه البلدية لعدّة اعتبارات.
أولها كونها قدمت تضحيات جسام خلال سنوات العشرية السوداء بهدف رفع لواء استمرار الدولة الجزائرية.
وهذا بفضل تضحيّات موظفيها و رؤساء المندوبيات التنفيذية وكذا منتخبي تللك الفترة.
بالإضافة إلى أنّها تحمل رمزية ترتبط بنجاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005 .

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