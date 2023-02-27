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إطلاق شبكة للتواصل مع خريجي الجامعات الجزائرية

بقلم نادية بن طاهر
إطلاق شبكة للتواصل مع خريجي الجامعات الجزائرية
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اطلاق شبكة التواصل لخريجي الجامعات الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، تهدف الشبكة، إلى تنمية روح الإنتماء والوفاء للطلبة بجامعاتهم الأصلية.

ومن جهة أخرى تسهل تواصل الجامعة مع الخريجين، واطلاعها على مساراتهم المهنية وقصص نجاحهم.

كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة الدفتر المرجعي للتوافق بين التكوين والتوظيف.

حيث يحتوي هذا الدفتر على الوظائف والكفاءات المهنية التي تتطلبها المؤسسات، في مقابل الكفاءات التي يستهدفها العرض التكويني على الرابط التالي:

https://www.mesrs.dz/crafe

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