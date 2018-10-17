وفي تغريدة للجيش الصهيوني على “تويتر”: “عند الساعة 4.00 صباح اليوم (الأربعاء)، هرع الإسرائيليون في مدينة بئر السبع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو الكيان”.

كما قالت الشرطة الصهيونية إن “صاروخا ضرب مدينة بئر السبع منذ لحظات، متسببا بأضرار” دون أن تحدد حجمها.