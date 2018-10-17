أطلقت قطاع غزة صاروخين، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه الكيان الصهيوني، فأصاب أحدهما مدينة بئر السبع ، بينما سقط الآخر في البحر.
ويأتي إطلاق الصاروخين في وقت تتجدد به التوترات بين الكيان والقطاع المحاصر، فيما لم ترد معلومات عن إصابة أحد.
وفي تغريدة للجيش الصهيوني على “تويتر”: “عند الساعة 4.00 صباح اليوم (الأربعاء)، هرع الإسرائيليون في مدينة بئر السبع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو الكيان”.
كما قالت الشرطة الصهيونية إن “صاروخا ضرب مدينة بئر السبع منذ لحظات، متسببا بأضرار” دون أن تحدد حجمها.
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