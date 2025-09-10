إطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة في إفريقيا..وزارة الشباب تثمن القرار

ثمنت وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، والذي تم الإعلان عنه اليوم، الأربعاء 10 سبتمبر 2025. من قبل “نور الدين واضح”، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. على هامش اختتام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. حسب بيان مشترك تم إصداره اليوم الأربعاء.

ويشكل هذا القرار حسب البيان امتداداً عملياً لرؤية رئيس الجمهورية في تعزيز التعاون الإفريقي ودفع عجلة التنمية المستدامة. من خلال ترقية اقتصاد المعرفة والمبادرة لدى الشباب. وهو ما تعزز بالشروع الفوري في تمويل أولى المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض، وعددها 30 مؤسسة، مما يمثل دفعة نوعية لتفعيل هذا الصندوق الطموح.

وإذ يؤكدان دعمهما الكامل لكافة المبادرات التي تصب في تمكين الشباب الإفريقي، خاصة في مجالات التكوين والابتكار. يجدد كل من وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب التزامهما بالمساهمة الفعالة في مرافقة الشباب الإفريقي. وترسيخ مكانة الجزائر كقطب إقليمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة الإفريقية.