إطلاق طابع بريدي خاص باليوم العالمي للجمارك

إحتضن النادي الوطني للجيش بني مسوس بالعاصمة، اليوم الخميس، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للجمارك، أين تم الإطلاق الرسمي لطابع بريدي خاص باليوم العالمي للجمارك.

وسيسلط البرنامج المسطر بالمناسبة الضوء على الانجازات التي حققتها مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2023، وكذا النظرة الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية .

حيث يشمل برنامج الاحتفالية مراسم إطلاق الرسمي لطابع بريدي خاص باليوم العالمي للجمارك وكذا تقليد الرتب للموظفين الجمركيين.

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