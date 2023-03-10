يشرف محمد رڤاز الأمين العام لوزارة العدل، يوم غد السبت، رفقة عبد الوهاب بارة الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على مراسم إطلاق طابع بريدي مخلد “لليوم الدولي للقاضيات” بمقر وزارة العدل .

للإشارة، فإن اليوم الدولي للقاضيات يوافق 10 مارس من كل سنة وهو التاريخ الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المتخذ يوم 28 أفريل 2021.

ويهدف الاحتفال به إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية والاحتفاء بالتقدم الذي تم إحرازه وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة.