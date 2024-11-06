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أخبار الجزائر

إطلاق عروض لاقتناء قطارات كهربائية وقاطرات لنقل البضائع والمسافرين

بقلم عايدة.ع
إطلاق عروض لاقتناء قطارات كهربائية وقاطرات لنقل البضائع والمسافرين
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق طلب عروض وطني ودولي لشراء  قطارات كهربائية وقاطرات  لنقل البضائع والمسافرين.

وجاء في بيان الشركة “تعلن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن اطلاق طلب عروض وطني ودولي لشراء 06 قطارات كهربائية دفع ذاتي لنقل المسافرين، و 12 قاطرة ديزل كهربائية لنقل البضائع والمسافرين”.

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.sntf.dz/index.php/appels-d-offres

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رابط دائم : https://nhar.tv/JEjfh
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