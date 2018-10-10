إطلاق عمليات توظيف في قطاع الفلاحة قبل نهاية أكتوبر

تشمل المرشدين الفلاحيين ومهندسي الدولة في الفلاحة.. الأمين العام لنقابة القطاع لـ النهار:

«زيادات لموظفي قطاع الفلاحة تصل إلى 15 ألف دينار»

«فتح عملية التوظيف في القطاع.. إحصاء المناصب الشاغرة ودراسة الملفات نهاية شهر أكتوبر»

رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التجميد عن عملية التوظيف في القطاع، مع إعطاء الأولوية للمتعاقدين عن طريق «أنام»، نهاية شهر الجاري، فيما تم إلغاء منصب المهندس التطبيقي وتعويضه بتقني سامي مع توجيهه لمواصلة الدراسة في الجامعة لنيل شهادة مهندس دولة.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، بن تراع محمد رضا، في تصريح خص به «النهار»، أنه خلال الاجتماع الذي جمع النقابة مع مديري الإدارة المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلص إلى رفع التجميد عن عملية التوظيف في القطاع، مع إعطاء الأولوية في للموظفين المتعاقين عن طريق «أنام» نهاية شهر الجاري.

وقال، بن تراع محمد رضا، إنه تم توقيع محضر يخص إلغاء المندوب البلدي الفلاحي ليصبح في المشروع الذي سيصدر مستقلا منصب نوعي وهو «مرشد فلاحي»، ويستفيد مقابل ذلك من زيادة تتراوح بين 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف دينار، مشيرا إلى أنه سيتم ترقية المرشد الفلاحي من الصنف 8 إلى 10.

وأضاف الأمين العام أنه سيتم كذلك إلغاء منصب المهندس التطبيقي على أن يصبح تقنيا ساميا، مع التوجه إلى دراسات عليا بالجامعة تلقائيا وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة في الفلاحة والاستفادة من ترقية من الصنف 10 إلى 13، والاستفادة من زيادة تقدر بين 7 آلاف و15 ألف دينار.

وقال بن تراع رضا إنه سيتم إنشاء بطاقات مهنية لعمال القطاع البالغ عددهم أزيد من 12 ألف عامل، وإنشاء لجنة وزارية خاصة بدراسة وتنفيذ مطالب الشريك الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك قيام الإدارة المركزية للتكوين بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية، بدراسة إمكانية تكوين التقنيين السامين على مستوى المعاهد التكنولوجية للفلاحة ومرافقة الإدارة المركزية في إنشاء طب العمل.