إطلاق عملية الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر، حيث يمكن اقتناء التذكرة بكل سهولة عبر الحاسوب أو الهاتف النقال دون التنقل إلى محطة القطار.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، على الراغب في حجز التذكرة. التوجه إلى الموقع الرسمي للشركة www.sntf.dz واتباع الخطوات اللازمة.

مشيرة أن العملية تخص كمرحلة أولى الحجز الإلكتروني لتذاكر قطارات الخطوط الطويلة. حيث تم اعتمادها مبدئيا على خط الجزائر- وهران - الجزائر (قطار الثامنة صباحا 8:00) وهذا في الاتجاهين (الجزائر – وهران). و(وهران- الجزائر)، على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا لتشمل جميع الرحلات.

وتتم عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، حسب عدد الأماكن المتاحة، و ذلك قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل.

فيديو توضيحي لعملية الحجز عبر الرابط التالي:

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