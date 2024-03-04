أشرف المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، بالمحافظة العقارية بئر الجير بوهران. على إطلاق عملية السحب الإلكتروني للوثائق العقارية.

و أشار خيدي، في تصريح للصحافة على هامش العملية التي حضرتها السلطات الولائية، أن عملية سحب الوثائق العقارية من عقود ملكية و شهادات سلبية و غيرها من خلال تطبيقة إلكترونية. وضعتها المديرية العامة للأملاك الوطنية أصبح يتم في وقت قياسي. بعد الانتهاء من رقمنة مختلف السجلات و الوثائق العقارية على مستوى المحافظات العقارية.

و أضاف أن رقمنة الوثائق العقارية و سحبها إلكترونيا يسمحان للمواطنين بالحصول على وثائقهم بسهولة و دون المعاناة. من الانتظار و التردد المستمر على المحافظات العقارية. كما يسمحان للموظفين بالعمل في ظروف حسنة و بعيدا عن الضغط.

وأوضح المدير العام في سياق ذي صلة، إلى أن رقمنة الوثائق العقارية على مستوى المحافظة العقارية ببئر الجير بولاية وهران. يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الديناميكية الاجتماعية و الاقتصادية للبلديات التي تغطيها المحافظة بمساحة إجمالية تقدر بـ 10.9 ألف هكتار. 84 بالمائة منها ممسوحة من قبل مصالح مسح الأراضي و بعدد سكان يقارب 600 ألف نسمة.

و أكد مدير مسح الأراضي و الحفظ العقاري لوهران شرق في شروحات للمدير العام للأملاك الوطنية. أن مصالحه انتهت من المسح الكلي للمناطق الريفية بولاية وهران، بينما تمكنت حتى نهاية سنة 2023 من مسح 72.49 بالمائة من المناطق الحضرية. و هي عملية متواصلة ومكثفة للانتهاء منها في أقرب وقت.