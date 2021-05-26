إطلاق عملية تطعيم الحيوانات الأليفة ضد كورونا في روسيا

إنطلقت عملية تطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا بلقاح “كارنيفاك كوف”، في عدد من المناطق الروسية بالعيادات البيطرية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تم تطوير الدفعات الأولى من لقاح “كوميفاك كوف”، بهدف الوقاية من الأمراض بين الحيوانات.

وحسب ذات المصدر، فقد لوحظ اقبال متزايد للتطعيم، من قبل النشطاء والمربين وأصحاب الحيوانات الأليفة.

ولقاح “كارنيفاك-كوف” الروسي هو الدواء الأول والوحيد المسجل حاليا في العالم ضد فيروس كورونا للحيوانات.

وتقدر فترة الحفاظ على المناعة بعد التطعيم بستة أشهر.

وقد تم تطوير اللقاح، من قبل “المركز الفدرالي لصحة الحيوان” التابع لـ” روس سيلخزنادزور”، حسب ذات المصدر.