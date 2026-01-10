إطلاق عملية صيانة الطريق الاجتنابي الممتد من زرالدة إلى حمادي

أُطلقت صبيحة اليوم السبت، عملية لصيانة شبكة الطرق والطرق السيّارة، وذلك على مستوى مخرج نفق شعاوة بخرايسية، بالطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة الممتد من زرالدة بولاية الجزائر إلى حمادي بولاية بومرداس.

وحسب بيان للوزارة، جرت هذه العملية بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح. إلى جانب الإطارات المركزية للوزارة. ومدراء الأشغال العمومية لولايات تيبازة، الجزائر، البليدة، البويرة وبومرداس.

بالإضافة إلى مسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات تحت الوصاية والإشراف. وكذا ممثلي الشركات الخاصة المشاركة في العملية.

وفي هذا الإطار، تم تجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية. حيث سُخّرت ثماني مؤسسات إنجاز، مدعومة بأربعمائة وخمسين عاملًا وستين آلة من مختلف الأنواع.

وجاء ذلك، قصد ضمان تدخل فعّال وسريع لتحسين حالة الطريق وتعزيز سلامة مستعمليه.

وسيتم تعميم هذه العملية عبر مختلف شبكة الطرق السيّارة، والطرق الوطنية والولائية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق.