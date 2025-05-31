إطلاق عملية كبرى لإنجاز سكنات LPL عبر كافة الولايات

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً تقييميا ضمّ مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء دوائر التحكم في إنجاز المشاريع ورؤساء مصالح الدراسة والمتابعة لـ 11 ولاية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن المزمع تسليمها بمناسبة عيد الاستقلال، المصادف لـ 5 جويلية 2025.

وكذا في إطار التحضير لعملية وطنية كبرى للانطلاق في إنجاز مشاريع السكنات العمومية الإيجارية LPL عبر كافة ولايات الوطن في يوم واحد.

واستمع االوزير، خلال هذا اللقاء، إلى عروض مفصلة حول تقدم مشاريع البرامج السكنية عبر مختلف ولايات الوطن. مع التركيز على الولايات التي عرفت بعض التأخر في وتيرة الإنجاز أو الانطلاق.

وأسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة تدارك هذه التأخيرات سواء من حيث تسليم المشاريع الجاهزة. أو انطلاق في برامج السكنات العمومية الإيجارية LPL.

هذا وشارك في الاجتماع، الذي يأتي في سياق المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن المقرر تسليمها في 5 جويلية، مديرو السكن واطارات القطاع من 47 ولاية بتقنية التناظر المرئي.