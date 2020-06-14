إطلاق عملية لصيانة وإصلاح السفن بأسعار تنافسية ومؤسسة “Ecorep-Piriou” تطلب قرضا بنكيا

قال المدير العام للمؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن (Ecorep-Piriou) حميد بن دراجي، إنه تم إطلاق مؤخرا عملية واسعة للصيانة وإصلاح السفن بأسعار تنافسية.

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة بعث نشاط الصيد البحري في الجزائر.

وجاء القرار بعد مناقشة مع مسؤولي الغرفة الوطنية للصيد البحري و الاخذ بعين الاعتبار برنامج الوزارة الوصية من اجل تطوير القطاع.

وأسرد المتحدث بالقول “يستفيد الصيادون الجزائريون من عدة تسهيلات في اطار هذه العمليات على غرار الدفع بالتقسيط فيما يخص عمليات الاصلاح الكبرى لسفنهم”، مشيرا الى ان هؤلاء الصيادين بإمكانهم الاستعانة بعمالهم الخاصين للقيام بالأعمال الصغيرة على مستوى ورشات المؤسسة الواقعة ببوهارون (تيبازة).

“تضمن مؤسسة بناء و اصلاح السفن اسعار تنافسية و في المتناول لفائدة الصيادين كما تجنب لهم عناء التنقل الى ولايات اخرى من الوطن من اجل القيام بأشغال الصيانة و الاصلاح”، يضيف ذات المسؤول.

و أشار بن دراجي إلى أن المؤسسة تقوم كذلك بعمليات صيانة وإصلاح سفن النزهة، داعيا اصحاب هذه السفن إلى التقرب من المؤسسة للحصول على هذه الخدمات بأسعار تنافسية.

و من اجل تنفيذ هذه العمليات لفائدة الصيادين، قدمت المؤسسة طلب قرض على مستوى البنك الوطني الجزائري وفقا للقواعد و للاجراءات الجارية حيث لم تتحصل على جواب لحد اليوم، يضيف المسؤول.