إطلاق عملية نقل النفايات الحديدية عبر القطار من المسيلة نحو ميناء بجاية

أعلن وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية نقل حاويات النفايات الحديدية من المسيلة نحو ميناء بجاية عبر السكك الحديدية.

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج تحويل 150000 مركبة الى وقود غاز البترول المميع. أكد بكاي أن هذه النفايات سيتم نقلها انطلاقا من مصنع مختص في جمع النفايات الحديدية. يوجد بمدينة المسيلة نحو ميناء بجاية بهدف تصديرها.

كما أوضح الوزير أن عمليات أخرى مقررة في نفس الإطار وهي تخص مركبات الحجار وتوسيالي وبلارة. التي ستنقل نفاياتها نحو موانئ عنابة ووهران وجن جن.