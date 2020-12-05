إطلاق فترة تسجيلات استثنائية للطلبة الجدد اليوم

الإجراء يخص من تأخروا في عمليات التسجيل وتغيير التوجيه

القرار يخص أيضا الطلبة المتأخرين عن التسجيل في الماستر

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخصيص فترة إضافية استثنائية بدءا من اليوم إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، لتمكين الطلبة المتأخرين من استكمال عمليتي التسجيل عبر المنصة الرقمية للوزارة، أو المتأخرين عن عملية التوجيه والتسجيل في الماستر.

وجاء في مراسلة للوزارة موجهة لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي، تحوز “النهار” على نسخة منها، أنه تبعا للحصيلة النهائية المقدمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص عمليتي تسجيل وتغيير التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد لدورة 2020، وعملية التسجيل في الماستر على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتي انتهت بتاريخ 25 نوفمبر المنصرم. حيث تقرر على إثر ذلك وبصفة استثنائية إقرار فترة إضافية لعمليتي التسجيل الأولي وتغيير التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد لدورة 2020، وأيضا لعملية التسجيل في الماستر، وذلك ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية تاريخ 10 ديسمبر 2020، قصد تمكين الطلبة المتأخرين من استكمال عمليتي التسجيل أو تغيير التوجيه أو التسجيل في الماستر. ويخص أيضا هذا الإجراء، تمكين الطلبة من التسجيل في منصة الخدمات الجامعية المتعلقة بالإيواء والمنحة والنقل المدرسي للطلبة الموجهين للدراسة في مؤسسات جامعية بعيدة عن مقر سكناهم.