إطلاق “قاعة الأسواق” لتكوين الطلبة في مهن المالية

تم اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال ، إطلاق “قاعة الأسواق”، وهي فضاء مبتكر مخصص للتكوين العملي للطلبة في مجال المالية, مجهزة بمنصة حديثة “ألفا+”، تتيح إمكانية الوصول الآني إلى بيانات البورصة.

وتم إطلاق القاعة الجديدة تحت إشراف المدير العام للمدرسة، نور الدين مناني، رفقة المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، بحيث ستسمح للطلبة المتمدرسين الاستفادة من بيئة تكوينية تفاعلية, تحت إشراف خبراء مختصين. تمكنهم من تطوير مهاراتهم في إدارة المعلومات المالية وعمليات التداول في البورصة وكذا تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتأتي هذه المبادرة، حسب الشروحات المقدمة خلال حفل الإطلاق، كثمرة شراكة بين المدرسة و الشركة الناشئة “FINNETUDE” المتخصصة في تطوير حلول مالية وتكنولوجية متقدمة. وتعتبر الأولى من نوعها في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر. في إطار مقاربة تعليمية حديثة تعتمد على تقنيات متطورة في مجال التكوين في الأسواق المالية.

وتتماشى القاعة، التي ستقدم واقع افتراضي للطلبة، يعكس عمليات التداول بالبورصة, مع آليات عمل الأسواق المالية. وتحسن من جودة التكوين لجعله أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل. خصوصا في ظل بروز جيل جديد من المهنيين متمكنين من أحدث التقنيات المالية، في سياق يشهد تحولات اقتصادية. وانفتاحا متزايدا على الاسواق والمعايير الدولية.