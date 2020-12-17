إطلاق قافلة طبية لمناطق الظل بغرداية والمسيلة

أطلقت صبيحة الخميس، الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية، قافلة تضامن طبية صوب مناطق الظل بولاية غرداية والمسيلة.

وفي تصريح له، قال الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراية، حمزة آل الشيخ، بأن الهدف من هذه القافلة “إعانة المواطنين بمناطق الظل”.

ويأتي ذلك، عبر توفير المستلزمات الطبية الضرورية.

كما تتوفر هذه القافلة على 80 طبيبا، سيعملون على تقديم التشخيص الطبي للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قال آل الشيخ، بأن وزارته تمكن من رفع الغبن عن الكثير من سكان مناطق الظل.

ومن جهتها، قالت وزيرة البيئة، نصيرة حراث، بأن “القافلة تتوفر أيضا على ألبسة واقية وأقنعة ومواد تعقيم”.

مضيفة بأن هيأتها الوزارية، ستواصل جهودها لمساعدة مناطق الظل إلى غاية زوال جائحة كورونا.