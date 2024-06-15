إطلاق قافلة مساعدات لفائدة 1000 عائلة بغليزان

أطلق الهلال الأحمر الجزائري اليوم السبت بغليزان قافلة مساعدات تضامنية لفائدة 1.000 عائلة معوزة تقطن عبر أزيد من عشر بلديات بالولاية.

وأشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي رفقة السلطات المحلية على مستوى مدينة وادي ارهيو على اطلاق هذه القافلة.

وتتكون قافلة المساعدات في 1.000 طرد غذائي ومستلزمات طبية وكسوة العيد.

كما تم بالمناسبة أيضا تسليم تجهيزات طبية وأسرة لفائدة قاعتي العلاج بدواري “القراينية” ببلدية لحلاف و”الغدادوة” ببلدية الرمكة.

وأكدت حملاوي في تصريح صحفي أن” هذه المبادرة التضامنية التي ستشمل مناطق مختلفة من الوطن. ترمي إلى تقديم المساعدة والمرافقة لقاطني مناطق الظل والنائية. في مجال الخدمات الصحية من خلال توفير معدات طبية ستمكن أيضا من تدعيم قاعات العلاج”.

وذكرت أن الهلال الأحمر الجزائري بادر بالتكفل بتجهيز 50 قاعة علاج متواجدة بمناطق نائية على المستوى الوطني.

حيث تم لحد الآن تجسيد نصف البرنامج بالإضافة إلى توزيع 4 سيارات إسعاف في انتظار تسليم 8 سيارات إسعاف أخرى خلال هذه الصائفة.

ولدى زيارتها للمدرسة القرآنية بزاوية” سيدي بوعبد الله” ببلدية وادي ارهيو سلمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري 200 طرد غذائي وأغطية وأفرشة لفائدة هذا الصرح الديني الذي يقصده الطلبة من مختلف مناطق الولاية.

وكشفت حملاوي عن برمجة عمليات تضامنية مماثلة خلال الأيام المقبلة لفائدة مناطق أخرى.