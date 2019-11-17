إطلاق قطار جديد بين عنابة وبرج بوعريريج

تم إطلاق خط جديد للنقل عبر السكك الحديدية بين ولايتي، الشرق الجزائري، عنابة وبرج بوعريريج، صبيحة اليوم الأحد.

وكانت إنطلاقة القطار العامل على هذا الخط على الساعة الرابعة صباحًا من ولاية عنابة.

يمرّ الخط الجديد بكل من عزابة، رمضان جمال “سكيكدة”، قسنطينة، العلمة وسطيف وصولًا إلى برج بوعريريج على الساعة 9:38.

وكانت رحلة العودة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر إلّا ربع حيث يتوقع أن يصل إلى عنابة عند الساعة 20:00.

القطار، المكون من عربات أعيد تأهيلها بسواعد جزائرية على مستوى ورشة الصيانة السككية بسيدي بلعباس وستكون الرحلات بصفة منتظمة وبشكل يومي.

كما سيتم إطلاق خط جديد آخر بتاريخ 20 نوفمبر الجاري يعمل بين تبسة والجزائر العاصمة مرورا بمنطقة القرزي “قسنطينة”.

وستكون انطلاقته على الساعة الخامسة ونصف صباحا من مدينة تبسة على أن تكون رحلة العودة ابتداء من الساعة السادسة مساء.