أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق قطار ليلي جديد يربط بين 9 ولايات، ويصل بين العاصمة وتلمسان مرورًا بالقطبين الغربيين، وهران وسيدي بلعباس.

ويعتبر هذا الخط استجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بين الشرق والغرب.

ويمر القطار الليلي الجديد عبر 9 ولايات، ويتوقف في محطات رئيسية لتوفير خدمة شاملة للمسافرين.

ويشمل مسار القطار المحطات التالية: البليدة، وعين الدفلى، والشلف، وغليزان. والمحمدية، ووهران، وواد تليلات، سيدي بلعباس، وصولا إلى محطة تلمسان.

مواعيد الانطلاق والوصول للقطار الليلي

كما تم برمجة مواعيد القطار الجديدة لتناسب المسافرين بشكل كبير، خاصة في الرحلات الطويلة، وفقًا للجدول التالي:

خط الجزائر - تلمسان: الانطلاق على الساعة 22:00، والوصول على الساعة 06:52 صباحًا.

خط تلمسان – الجزائر: الانطلاق على الساعة 19:30، والوصول على الساعة 05:00 صباحًا.

ويساهم هذا الخط الجديد في تسهيل حركة المسافرين بين الولايات وربط المناطق بشكل أكثر كفاءة. مما يعزز من التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء البلاد.