إطلاق قطب متخصص في الصناعات التحويلية الغذائية بعين الدفلى

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن إطلاق قطب مخصص للصناعات التحويلية الغذائية بولاية عين الدفلى، من خلال عملية نشر أولية لاثني عشر (12) وعاءً عقاريا موجها للاستثمار، تابعا للأملاك الخاصة للدولة، وهذا في إطار سعيها لإنشاء أقطاب استثمارية متخصصة.

وأوضحت الوكالة الجزائرية للاستثمار أن هذه الأوعية العقارية تقع على مستوى منطقة النشاطات الكرمة - تيبركانين. بولاية عين الدفلى، وتتراوح مساحتها بين 4,000 و34,000 متر مربع، وهي موجهة لإنشاء قطب صناعي متخصص. في الصناعات التحويلية الغذائية، بما يشمل جميع الأنشطة المرافقة مثل: التصبير، التحويل، التغليف، الحفظ والتبريد.

وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وكذا السلطات المحلية لولاية عين الدفلى، لضمان توافقه مع الخطط التنموية والإمكانات المحلية.

كما ذكرت الوكالة أن العمل جارٍ أيضا من أجل تحضير أقطاب استثمارية مماثلة في ولايات أخرى. في إطار جهود الدولة لدعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.

هذا ودعت الوكالة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الأوعية العقارية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية. إلى الولوج إلى المنصة الرقمية للمستثمرين عبر الرابط التالي: https://invest.gov.dz/land_offer/land_consult للاطلاع. على العرض العقاري ومختلف المعلومات المتعلقة به، وإيداع طلباتهم إلكترونيا.

