إطلاق قمر صناعي فضائي..رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره الصيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. بمناسبة نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي الفضائي، “ألسات-3”

وجاء في برقية الرئيس الصيني “فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة الجزائر وشعبها”. “نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، بمناسبة نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي الفضائي “ألسات-3”.

وقال الرئيس الصيني أن مشروع القمر الصناعي الفضائي “ألسات-3” يرمز إلى تعاون ناجح جديد بين الجانبين الصيني والجزائري. في مجال الفضاء بعد مشروع القمر الصناعي “ألسات-1” ويأتي تجسيدا مهما للعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف شي جين بينغ إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب الجزائري على تعميق التعاون في مجال الفضاء. وبذل جهود مشتركة للارتقاء بمستوى العلوم والتكنولوجيا بما يدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. تابعا “إن الجزائر شريك استراتيجي مهم للصين في منطقة غربي آسيا وشمالي إفريقيا وتربطها بالصين صداقة تاريخية عميقة”. “في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الصينية-الجزائرية تقدما مستمرا تحت قيادتنا المشتركة”. “حيث توطدت الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي بين البلدين باستمرار وحقق التعاون العملي نتائج مثمرة”.

