إطلاق قناة تلفزيونية تُقدم دروس لكل الأطوار التعليمية غدا

أعلنت وزارة الإتصال، عن إطلاق القناة الموضوعاتية “المعرفة” ببث تجريبي، غدا الثلاثاء، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ64 ليوم الطالب.

وحسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الاتصال، فإن هذه القناة ستكون إضافة لباقة القنوات التلفزيونية الجزائرية، تزامنا وفترة الحجر الصحي التي يقضيها أبناؤنا في منازلهم.

وقد تم اتخاذ قرار إطلاق هذه القناة التلفزيونية، خلال مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 10 ماي المنصرم، بهدف إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات-1.

وتهتم القناة بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار التعليمية خاصة أقسام الامتحانات النهائية.

وأوردت الوزارة أن تحديد يوم الطالب موعدا لبداية البث، يعود لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا.

وبذات المناسبة، هنأ وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جميع الطلبة الجامعيين والثانويين، داعيا إياهم إلى أن يستلهموا من أمجاد وأبطال أسلافهم للتجند أكثر في اكتساب العلم والمعرفة والمساهمة في بناء جزائر جديدة.

وقالت الوزارة في بيانها، أن هذا الحدث التاريخي المتمثل في إضراب الطلبة الجزائريين ذات 19 ماي 1956 هو حدث شبابي طلابي محض يبرز دور الطلبة والشباب الجزائري في دعم مسار الثورة التحريرية.

وشددت الوزارة على أنه لا يمكن نكران دور الشباب الجزائري في تحقيق القفزة النوعية في بناء الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضافت الوزارة أنه “بقدر ما يحق لنا اليوم أن نفتخر بالتقدم النوعي الذي وصلت إليه الجامعة الجزائرية والمساهمة الفعالة لخرجيها في تقدم البلاد، بقدر ما يجب علينا أن نسهر على جعل جامعاتنا تواكب التطور السريع للعلوم والتكنولوجيات الحديثة في عالم اليوم”.

وأشار البيان إلى تواصل جهود الفئة الطلابية ونضالها من أجل تشييد وبناء الجزائر، وهو ما تجلى من خلال الحراك المبارك الذي نادى وطالب بجزائر جديدة.