إطلاق كرسي الأمير عبد القادر في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية

يشرع عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة رسمية للمملكة المتحدة، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وخلال هذه الزيارة، سيتم الإشراف على مراسم إطلاق “كرسي الأمير عبد القادر” بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، وافتتاح “قاعة الجزائر” بهذا الصرح الأكاديمي الدولي المرموق.

وبحسب بيان اجامع الجزائر، ينتظر أن يشكل إطلاق “كرسي الأمير عبد القادر” محطة علمية وثقافية بارزة في مسار التعريف بإرث هذه الشخصية الجزائرية العالمية. وإبراز إسهامات الأمير الفكرية والإنسانية والحضارية، في مجالات الدّولة والمعرفة، والحوار بين الثقافات.

كما يندرج هذا المشروع ضمن جهود تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، بين الجزائر والمملكة المتحدة، وتطوير الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

وبالمناسبة، سيتم افتتاح “قاعة الجزائر” بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بما يعكس المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى هذه المؤسسة العلمية العريقة. ويسهم في تعزيز حضورها الثقافي والعلمي في الفضاء الأكاديمي الدولي.

وتتضمن الزيارة برنامجا علميًا وأكاديميا، بمشاركة أساتذة وباحثين من الجزائر والمملكة المتحدة، يتناول إرث الأمير عبد القادر وآفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يخدم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.