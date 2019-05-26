إطلاق كل مشاريع LPA شهر سبتمبر المقبل

وزارة الداخلية أمرت “الأميار” والولّاة المنتدبين بالقيام بخرجات ميدانية لاختيار العقارات

تقارير للولاة للموافقة النهائية على المساحات التي تم اختيارها لتنفيذ المشاريع

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة للولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية على مستوى كل التراب الوطني.

من أجل الشروع في تنظيم خرجات ميدانية على مستوى تراب البلديات لاختيار العقارات التابعة لأملاك البلدية.

من أجل تصنيفها كعقارات جاهزة لاستقبال مشاريع مساكن الترقوي المدعم بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وحسب ما تحوزه «النهار»، من معلومات نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فإن عددا من المدن الكبرى، خاصة

التي تقع بالشمال، واجهت عدة صعوبات في اختيار العقارات اللازمة لاحتضان مشاريع مساكن الترقوي المدعم على غرار الجزائر

العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وسطيف، بالإضافة إلى ولايات أخرى بالهضاب العليا والمناطق الداخلية، وأكد ذات المتحدث

الذي أورد الخبر لـ«النهار»، بأن الخرجات الميدانية سيتم تنظيمها من قبل الولاة المنتدبين بالتنسيق مع رؤساء البلديات.

وأضاف ذات المصدر بأن عقارات عدة تم استرجاعها على مستوى العديد من البلديات بالقطر الوطني على إثر عمليات

الترحيل التي تم مباشرتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، تعود ملكيتها لبلديات لا تزال من دون أي استغلال، حيث

من المنتظر أن يتم توجيهها لاستقبال المساكن الترقوية العمومية، حيث يتم التنسيق بين الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر

ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالإضافة إلى لجان الأحياء والجمعيات للاتفاق على الأحياء والحصص السكنية التي

يتم توزيعها علىمستوى كل موقع بحكم بأن هذه العقارات ستستقبل المستفيدين من أبناء البلديات نفسهم.

ومن المنتظر أن تسلم هذه اللجان المشتركة تقاريرها لولاة الجمهورية بشأن اختيار العقار على مستوى كل الولايات المعنية،

على أن يتم الموافقة عليها من قبل الوالي شخصيا، ليتم بعدها إطلاق المشاريع بداية من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.