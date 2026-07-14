إطلاق ماستر جديد في تخصص إعلام باللغة الأمازيغية

أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن إطلاق مسار “ماستر مدمج لليسانس” بجامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط، في تخصص “إعلام باللغة الأمازيغية”، بفرع علوم الإعلام والاتصال.

ويندرج هذا القرار ضمن المرجعية التنظيمية للقطاع، وتطبيقاً لأحكام المنشور الوزاري رقم 01 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بتاريخ 07 جويلية 2026. والمتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للموسم الجامعي 2026-2027.

ويمثل هذا التخصص مكسباً استراتيجياً لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومنظومة الاتصال الوطنية. ويعد تطبيقاً عملياً للمادة الدستورية التي تكرس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.مما يمنحها العمق المعرفي والمؤسساتي المرجو.

وتشكل هذه الخطوة محطة بارزة الجهود ترقية المكونات الهوية الوطنية. حيث تسهم الجامعة الجزائرية في تحويل اللغة الأمازيغية إلى وعاء للإبداع الابتكار، والبحث العلمي. لرفد المشهد الإعلامي الوطني بنخب مؤهلة لصياغة خطاب إعلامي يواكب تطلعات الجزائر المنتصرة.