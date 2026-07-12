إطلاق ماستر جديد في مجال صحافة وكالات الأنباء

أعلنت جامعة الجزائر 3 ووكالة الأنباء الجزائرية عن إطلاق ماستر جديد يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي في مجال صحافة وكالات الأنباء برسم الدخول الجامعي القادم 2026/2027.

وحسب بيان لوكالة الأنباء، يندرج إطلاق هذا الاختصاص الأكاديمي الجديد لكلية علوم الاعلام والاتصال، الأول من نوعه بالجزائر. ضمن إطار اتفاق التعاون والتبادل ما بين جامعة الجزائر 3، ووكالة الأنباء الجزائرية. لا سيما من أجل تعزيز جسور التواصل بين الفضاء الأكاديمي والمؤسسات الوطنية، وفق الاختصاص. ودعمها بالكفاءات العلمية والتقنية التي تواكب متطلبات تطورها ومخططات عصرنتها.

ويأتي هذا المكسب الأكاديمي الجديد، في سياق التحول النوعي الذي تشهده وكالة الأنباء الجزائرية. نحو نموذج وكالات الأنباء للإعلام الشامل واتساع انتشارها لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي. إلى جانب الديناميكية المتنامية التي تشهدها كلية علوم الإعلام والاتصال لجامعة الجزائر 3. باعتبارها قطبا أكاديميا وطنيا رائدا في ميدان علوم الإعلام والاتصال.

ويعد التخصص الأكاديمي الموجه لصحافة وكالات الأنباء، فريد من نوعه دوليا ومطلوب قاريا. لا سيما ضمن إطار جهود التعاون والتضامن مع وكالات الأنباء للدول الافريقية الشقيقة.

وتعكس هذه الخطوة، مدى اهتمام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وحرصه على المواكبة الفعلية لمتطلبات تطور القطاع الاجتماعي-الاقتصادي.