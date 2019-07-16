إطلاق مبادرة “إحتفالات دون سيارات” لتفادي الحوادث الأليمة

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مبادرة حسنة، تهدف إلى تفادي حوادث المرور الأليمة، أثناء احتفالات أنصار الخضر، بإنتصارات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم.

وحسب موقع “الإذاعة الجزائرية”، تحمل هذه المبادرة، التي أطلقها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة “الفيسبوك”،

إسم “إحتفالات دون سيارات”.

وتهدف هذه المبادرة، إلى الحد من الحوادث الأليمة، والتي صاحبت احتفالات أنصار الخضر الأخيرة، ضمن فعاليات كاس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر.

وتحمل هذه المبادرة، شعار “نفرحو ڤاع”، للإحتفال بطريقة حضارية، دون خسائر مادية وبشرية، ويأمل منظموها، تطبيقها على أرض الواقع.

ومن جهته، ثمن وزير الشباب والرياضة، “سليم برناوي”، هذه المبادرة، داعيا أنصار الخضر إلى تطبيقها،

والتحلي بالعقلانية أثناء الإحتفال، حسب ذات المصدر.