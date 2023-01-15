إطلاق مبادرة إنشاء منصة رقمية للمجتمع المدني في القارات الخمس

احتضنت مدينة إسطنبول التركية ملتقى تأسيسي ضم جمعيات جزائرية من القارات الخمس وفي مختلف التخصصات.

ويهدف الملتقى الذي جرى بحضور إدريس ربوح رئيس جمعية الجزائريين الدولية بتركيا، وكذا قنصل العام للجزائر في اسطنبول عبد الغاني عمارة إلى تأسيس منصة تضم مختلف هيئات المجتمع المدني الممثلة للجالية الجزائرية عبر العالم.

كما كان اللقاء أيضا فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين المشاركين ووضع خطة عمل لتنسيق جهود مبادرات الجالية الجزائرية في الخارج وتفعيل مساهمتها الإيجابية في دعم التنمية الوطنية ودعم التعاون في مختلف المجالات .

وأبدى المشاركون في هذا الاجتماع الأول من نوعه سعيهم إلى انشاء اطار هادف يجمع جمعيات الجالية الجزائرية عبر العالم تنفيذا لمشاورات ومخرجات اجتماعهم على هامش الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنعقدة العام الماضي في الجزائر العاصمة.