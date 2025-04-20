إطلاق مجلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أطلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجلة علمية متخصصة مُحكمة. تُعنى بالقانون الانتخابي والمواضيع ذات الصلة، موجهة لكافة الأساتذة الباحثيـن، والخبراء، والسياسيين، والمهتمين بالشأن الانتخابي.

ويندرج إصدار هذه المجلة ضمن جهود السلطة المستقلة في بعث النشاط الأكاديمي، التحسيسي والتوعوي المرتبط بتحضير وتنظيم وتسيير والاشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية. باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة. متفتحة على محيطها الخارجي وتعمل على المساهمة. بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات.

ودعا رئيس السلطة بالنيابة البروفيسور كريم خلفان الباحثين والأكاديميين للمساهمة في إثراء المجلة. بنشر مقالاتهم العلمية ودراساتهم الأكاديمية الأصيلة في المجلة.